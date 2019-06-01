مشاجرة عنيفة لشابات خليجيات في مقهي لهذا السبب

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحولت جلسة هادئة في أحد المقاهي إلى مشاجرة نسائية عنيفة تلاها سب وقذف بين فتاتين، استخدمت فيها الأحذية ومقاعد المقهى في الكويت.

حيث توجهت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة، بعد ورود اتصال من مدير المقهى، مطالبا بتوجه سريع إلى المقهى خشية تضرر الطاولات والزبائن جراء المشاجرة؛ وفقا لموقع "الأنباء".

وتم إرسال دوريتين إلى المقهى واصطحاب المتورطات بالمشاجرة إلى مخفر الشرطة للتحقيق بملابسات الحادث، ليتبين أن المشاجرة وقعت بسبب معايرة فتاة لأخرى لأنه يجلس إلى جوارها شاب قصير القامة.

وبعد التحقيق مع الشاب تبين أنه يعمل عسكريا في وزارة الداخلية ما دعا المحقق إلى سؤال الشاب الذي اندلعت بسببه شرارة المشاجرة في كيفية التحاقه بالعمل في الداخلية.