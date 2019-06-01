التحالف يقدم أدلة قاطعة لواشنطن عن أسلحة إيرانية قدمت دعما للحوثيين

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 136

قال قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، إنه تم إطلاع المبعوث الأميركي للملف الإيراني، على بعض الأسلحة والمعدات التي وفرها النظام الإيراني للميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية.

يأتي هذا فيما قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، الجمعة، إن "حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها"، مؤكداً أن "العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".

وأضاف هوك أنه لابد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع: إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد من مخاطر اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط.