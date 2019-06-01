برلماني يمني وقيادي إصلاحي رفيع يدعو لانتفاضة والاصطفاف لمواجهة الامارات

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا البرلماني اليمني، والقيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح على عشال، الجمعة 21 يونيو/حزيران، القادة الرسميين والحزبيين والحكومة والبرلمان، إلى مغادرة مربع الصمت حيال ما يجري في البلاد، في اشارة الى التصعيد الذي أعلنته الإمارات ضد الحكومة الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية.

وفي تغريدة له رصدها ”مأرب برس“، كتب ”عشال“ منشورا تحت عنوان "لله.. ثم للتاريخ" قاله فيه أن ”الوقت قد آن في أن يغادر القادة الرسميين والحزبيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة مربعات الصمت".

وأكد على عشال أن "ما يجري اليوم من حالة صمت عجيبة، وركون من كل طرف أن غيره معنيّ بتصحيح الوضع المختل، يشبه الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء".

وشدد البرلماني عشال، على ضرورة التوحد لوقف المخاطر التي تهدد الشعب اليمني. وقال: "لن يرتدع أي عابث بأمن واستقرار اليمن ما لم يقف الجميع صفاً واحداً ويقولوها بالفم المليان، لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية، أن ينحرف عن أهداف هذا التحالف". في اشارة لما تمارسه الإمارات من تنفيذ أجندات خاصة بها بعيدة عن أهداف التحالف الذي تدخل لاستعادة الشرعية في مارس 2015.

يأتي هذا بعد ساعات من تحذير رئيس الحكومة السابق، أحمد بن دغر، من مخاطر تقسيم اليمن الذي تسعى اليه الإمارات، مؤكدا أن هذا التقسيم في اليمن، سيكون مقدمة للتقسيم في الإمارات، مضيفا أن أسلحة الإمارات تفتك بالشعب اليمني.

وصعدت الإمارات عبر مليشياتها في المحافظات الجنوبية ضد الحكومة الشرعية وتحديدا في سقطرى والمهرة وشبوة وعدن، وسط تأكيدات عن مساع إماراتية لتجهيز انقلاب على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية.