لماذا تطالب أمريكا بعقد جلسة مغلقة في مجلس الامن بخصوص إيران التحالف يقدم أدلة قاطعة لواشنطن عن أسلحة إيرانية قدمت دعما للحوثيين التحالف العربي يدفع تعويضات مالية لدفعة من المتضررين من الغارات الجوية في محافظتين إحداهن واقعة تحت سيطرة الحوثيين برلماني يمني وقيادي إصلاحي رفيع يدعو لانتفاضة والاصطفاف لمواجهة الامارات انفجار عنيف في حضرموت يودي بحياة 5 شهداء من الجنود لاعبون مرشحون للرحيل عن ريال مدريد سامسونج تكشف عن موعد الإعلان نوت-10 المنتظر رسالة "سرية" من ترامب إلى إيران.... والقرار بيد خامنئي سر تراجع ترامب عن قصف إيران في اللحظات الأخيرة ! الحكومة اليمنية تعلق على قرار برنامج الغذاء العالمي تعليق المساعدات
دعا البرلماني اليمني، والقيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح على عشال، الجمعة 21 يونيو/حزيران، القادة الرسميين والحزبيين والحكومة والبرلمان، إلى مغادرة مربع الصمت حيال ما يجري في البلاد، في اشارة الى التصعيد الذي أعلنته الإمارات ضد الحكومة الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية.
وفي تغريدة له رصدها ”مأرب برس“، كتب ”عشال“ منشورا تحت عنوان "لله.. ثم للتاريخ" قاله فيه أن ”الوقت قد آن في أن يغادر القادة الرسميين والحزبيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة مربعات الصمت".
وأكد على عشال أن "ما يجري اليوم من حالة صمت عجيبة، وركون من كل طرف أن غيره معنيّ بتصحيح الوضع المختل، يشبه الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء".
وشدد البرلماني عشال، على ضرورة التوحد لوقف المخاطر التي تهدد الشعب اليمني. وقال: "لن يرتدع أي عابث بأمن واستقرار اليمن ما لم يقف الجميع صفاً واحداً ويقولوها بالفم المليان، لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية، أن ينحرف عن أهداف هذا التحالف". في اشارة لما تمارسه الإمارات من تنفيذ أجندات خاصة بها بعيدة عن أهداف التحالف الذي تدخل لاستعادة الشرعية في مارس 2015.
يأتي هذا بعد ساعات من تحذير رئيس الحكومة السابق، أحمد بن دغر، من مخاطر تقسيم اليمن الذي تسعى اليه الإمارات، مؤكدا أن هذا التقسيم في اليمن، سيكون مقدمة للتقسيم في الإمارات، مضيفا أن أسلحة الإمارات تفتك بالشعب اليمني.
وصعدت الإمارات عبر مليشياتها في المحافظات الجنوبية ضد الحكومة الشرعية وتحديدا في سقطرى والمهرة وشبوة وعدن، وسط تأكيدات عن مساع إماراتية لتجهيز انقلاب على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية.