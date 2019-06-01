انفجار عنيف في حضرموت يودي بحياة 5 شهداء من الجنود

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قالت مصادر محلية في محافظة حضرموت إن 5 جنود استشهدوا فيما أصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة في مدينة القطن.
وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة، تم زرعها من قبل مجهولين في الطريق الرسمي، بجانب مطعم تنزانيا، بمدينة القطن، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود، وإصابة أربعة آخرين.
وكان الجنود يستقلون طقماً عسكرياً، وهم من جنود اللواء 37 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الأولى.