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لاعبون مرشحون للرحيل عن ريال مدريد

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اقترب العديد من لاعبي ريال مدريد من أجل الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليلتحقوا بالراحل الأول، ماركوس ليورينتي في المرحلة المقبلة.

وانتقل ليورنتي إلى صفوف اتليتكو مدريد صباح اليوم، في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 40 مليون يورو ليصبح أولى المغادرين لقلعة السانتياجو بيرنابيو.

واقترب العديد من اللاعبين الآخرين من مغادرة ريال مدريد، على رأسهم الحارس كيلور نافاس ومهاجم الفريق، ماريانو بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز بسبب عدم نية زيدان الاعتماد عليهم في خطته المقبلة مع الميرنجي.


وأبرم ريال مدريد العديد من الصفقات في الانتقالات الصيفية الحالية، بضمه كلا من المهاجم الصربي لوكا يوفيتش والظهير الأيسر الفرنسي ميندي والجناح البلجيكي إيدين هازارد.

 
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