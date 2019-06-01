الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 391

كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين اليوم، أن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان ليل الخميس للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

ووفق أحد المسؤولين الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم ذكر اسمه، فإن "ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا...

حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة". وقال المسؤول الثاني: "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار...

ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية". قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة تراجعت عن شن ضربات عقابية ضد إيران، ردًا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، الخميس.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) أن واشنطن "كانت تخطط لشن ضربات عقابية ليلاً على إيران لكنها ألغت الأوامر فجأة"، دون توضيح الأسباب. ونقلت مجلة "نيوزويك" عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قطعات حربية أمريكية في المنطقة تظل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي تطورات ذات صلة بالأحداث الجارية.

وجاء ذلك بعد أن اجتمع قادة برلمانيون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في البيت الأبيض لبحث تطورات الأحداث مع إيران، حسبما نقلت "الحرة". وبعد الاجتماع، صرح رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأنه على إدارة ترامب أن تمارس "ردًا محسوبًا" على إيران، دون تحديد طبيعته.

فيما دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، لبذل "كل جهد ممكن" لخفض التصعيد. واعتبر الرئيس الأمريكي، أمس، أن إيران ارتكبت "خطأ فادحًا" بإسقاطها الطائرة المسيرة الأميركية، "التي كانت في المجال الجوي الدولي وأن بإمكان الولايات المتحدة توثيق ذلك".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "لا يمكننا الحديث علنا عن الرد الأميركي المتوقع على إيران لكنكم ستكتشفونه قريبًا".