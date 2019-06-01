عزاء د. مرسي في الدوحة .. تحضره كبار شخصيات الفكر والدين والسياسة والفن

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تلقى أمس الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة الشيخ يوسف القرضاوي واجب العزاء في الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسى .

حضر العزاء كل من الاستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس والشيخ محمد الصغير ‏‏‏مستشار وزير الأوقاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق، والداعية الشيخ الدكتور محمد يسرى إبراهيم، والفنان وجدى العربي، كما حضر عدد كبير من العلماء والمفكرين، شخصيات سياسية واعتبارية، وناشطون عرب من المقيمين في قطر.