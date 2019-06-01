من هم الذين قضت محكمة تركية بسجنهم مدى الحياة ؟

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قضت محكمة تركية، الخميس، بالسجن مدى الحياة ضد 24 شخصا، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016.
ومن بين هؤلاء، حكم على 17 شخصا بالسجن المؤبد 141 مرة، لإدانتهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 139 شخصا و"محاولة اغتيال الرئيس".
وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن "قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك ومساعد أردوغان السابق علي يازجي من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد".
وفصلت عن القضية ملفات 13 مدعى عليهم، بمن فيهم الداعية "فتح الله غولن" الذي اتهمته أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل.
وجرت المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب المحاكمات الضخمة المتصلة بالانقلاب الفاشل.
وتجمع نحو 100 شخص في المحكمة وسط انتشار أمني.
وأدت محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016 إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصا، ليس من بينهم منفذو الانقلاب.
يذكر أن السلطات التركية أوقفت، منذ يوليو/تموز 2016، أكثر من 77 ألف شخص على ذمة محاكمات، وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية، بتهمة دعم المحاولة الانقلابية.