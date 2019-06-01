«الجيش» يُهاجم الخطوط الدفاعية «للحوثيين» شرقي «تعز»ويكبدهم خسائر

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لقى 12 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ،اليوم الخميس 20 يونيو 2019 م ،في مواجهات عنيفة مع أبطال الجيش الوطني شرق تعز .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)عن مصدر عسكري في محور تعز قولة"إن الجيش الوطني دحر مليشيا الحوثي في اتجاه جولة القصر والمناطق المحيطة والتشريفات، وتمكن من قتل 12 عنصراً من مسلحي المليشيا".
وأضاف المصدر "إن أبطال الجيش الوطني هاجموا الخطوط الدفاعية للمليشيا في الجبهة الشرقية وتمكنوا من تدمير عدد من الآليات العسكرية وأسر عنصرين حوثيين، وتم تطهير مستشفى الحمد والمباني المحيطة وتقدم طفيف في التشريفات بعد عملية تسلل ناجحة للجيش الوطني".