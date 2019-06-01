وفاة الرئيس مرسي.. الإعلان عن أول تحرك شعبي غاضب ضد «السيسي»في جميع ميادين «مصر»

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وجهت حركة "شباب ضد الانقلاب"، أعضاءها بكافة المحافظات، إلى الخروج في مظاهرات واسعة، بعد أيام من وفاة الرئيس محمد مرسي.
وقالت الحركة إن دعوتها تشمل جميع ميادين مصر، وأمام السفارات المصرية حول العالم، تحت شعار "لن تخبو الثورة ولن تموت وسيبقى دم الرئيس شعلة تجمع الصفوف".
وتركز المظاهرات على التنديد بما وصفته الحركة "مقتل الزعيم الشهيد محمد مرسي"، في إشارة إلى اتهام السلطات المصرية بالتسبب بوفاته بشكل مباشر.
ونوهت الحركة على من ينوي الخروج في المظاهرات، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خشية الاعتقال، أو التعرض لانتهاكات من قبل الأمن المصري.
وأعلنت الحركة عن انعقاد مكتبها السياسي لتنظيم التعاون والتنسيق مع كافة القوي الثورية، من شركاء الثورة، على حد قولها.
وختمت بيانها، بأن أماكن التجمع سيتم الإعلان عنها تباعا.