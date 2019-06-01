ما حقيقة إيقاف برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة «الحوثيين»

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أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بدء التعليق الجزئي لعمليات المساعدة الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أن البرنامج سيعلق نشاطه في مدينة صنعاء فقط وذلك بعد توقف مفاوضات مطولة مع الميليشيات حول اتفاق لوضع ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض أكثر الناس ضعفا في اليمن، لافتاَ إلى أن البرنامج سيحتفظ ببرامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق.
وأتهم البرنامج الميليشيات بإستغلال هذه المساعدات للتربح وتحويله بعيداً عن المستحقين، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى من هذه الإجراءات إلى الإتفاق على آلية تضمن وصول الأغذية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وأشار البرنامج إلى أن سلامة عملياته الإنسانية معرضة للتهديد وأنه تم الإضرار بمسؤوليات البرنامج تجاه من يساعدهم على الرغم من المخاطبات المستمرة للميليشيات بهذا الشأن، مضيفاً أن البرنامج على إستعداد لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق يحدد هوية المستفيدين المستقلين ويضمن وصول المساعدات إليهم .