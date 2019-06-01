تعيين مليارديرة سعودية في منصب رفيع في المملكة

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" تعيين سيدة الأعمال السعودية "لبنى سليمان العليان" والتي عملت كعضو غير تنفيذي، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وأوضح "ساب"، التابع لـ"إتش إس بي سي هولدنجز"، في بيان نشر على موقع السوق المالية "تداول"، الإثنين، أن قرار مجلس الإدارة جاء وفقا لاتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك الأول.

وقرر المجلس "التأكيد على استمرارية الأستاذ خالد عبدالله الملحم نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك ساب حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، والتأكيد على استمرارية الأستاذ ديفد ديو في منصب العضو المنتدب".

وأصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"، الأحد، قرارا بالتمرير على قبول استقالة عدد من أعضائه، بعد نفاذ قرار الاندماج مع البنك الأول، وذلك لإيجاد المقاعد الشاغرة اللازمة لتعيين مرشحي البنك الأول وفقا لاتفاقية الاندماج.

وانتهت يوم السبت الماضي الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على صفقة اندماج البنك الأول و"ساب"؛ حيث لم يتسلم البنك الأول أي اعتراضات من دائني البنك الأول خلال تلك الفترة، ليصبح قرار الاندماج بين البنكين نافذاً وتنتقل جميع الأصول والالتزامات ويلغى جميع أسهم البنك الأول.

وبعد اندماج بنك "ساب" والبنك الأول، شكلا ثالث أكبر بنك من حيث قيمة الأصول في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وكان بنك "ساب"، الذي يملك فيه "إتش إس بي سي" حصة 40%، والبنك الأول السعودي، الذي يحوز فيه رويال بنك أوف سكوتلند 40%، اتفقا على الاندماج في مايو/أيار 2018.

يذكر أن مجلة "أريبيان بزنس" العالمية قد اختارت "لبنى العليان" عدة سنوات في قائمة أقوى 100 سيدة عربية.

وتعد "لبنى العليان" الرئيس التنفيذي لشركة "العليان" المالية السعودية إحدى أكبر الشركات القابضة العائلية في منطقة الشرق الأوسط.