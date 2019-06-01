هل توجه أمريكا ضربة لإيران ؟.. ترامب يجيب

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ردٍّ قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة عن توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران.

وقال ترامب، اليوم الخميس، في سلسلة تغريدات له على صفحته بـ"تويتر": "ستعرفون قريباً إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران".

وأضاف ترامب: "إيران ارتكبت خطأ فادحاً"، مشيراً إلى أن الطائرة المسيرة "كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية بوضوح، والأمر كان سيختلف لو كانت تحمل أشخاصاً".

بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن بلادها لا ترغب في خوض حرب مع إيران، مضيفة أن 20 مشرعاً سيحصلون على إفادة بشأن "الوضع الخطير" في إيران.

وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع عقد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اجتماعاً بشأن إيران بحضور مسؤولي وزارة الدفاع.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، إن إسقاط الطائرة المسيرة هو عمل استفزازي وهجوم غير مبرر على أجهزة المراقبة الأمريكية العاملة بالمجال الجوي الدولي، ونفت وجود أي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني.

وقالت في بيان إن الطائرة أسقطت فوق مياة "خليج عُمان".

كما نقلت قناة "الحرة" عن مصدر في الوزارة لم تسمه أن الطائرة كانت في مهمة استطلاع، وعلى مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن "البنتاغون" قدم عدة سيناريوهات لرد عسكري ضد إيران ومنشآتها، "والقرار الآن بيد الرئيس ترامب".