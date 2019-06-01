هل توجه أمريكا ضربة لإيران ؟.. ترامب يجيب التحالف يكشف مصير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا «الحوثي» باتجاه المملكة مستجدات شبوة.. مليشيات «النخبة» تجر أذيال الهزيمة الفنان عبدالمجيد عبدالله يكشف عن إصابته بمرض لا علاج له السعودية تدخل عهد الملاهي الليلية رسميا صلاح ومحرز ضمن التشكيل الأفضل للأفارقة في تاريخ البريميرليغ قبل كان 2019.. مصر تعتذر للمغرب بسبب علم البوليساريو أمير دولة خليجية يحتفل بعيد ميلاده مع 4 من الخادمات بقصره .. السعودية تعلن عن تغييرات كبرى في منح جوازات السفر في المملكة وتصاريح السفر علي محسن يصل مأرب - اجتماع عسكري طارئ ورسالة حاسمة للانفصاليين وقائد جديد للتحالف
تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم الخميس،20 يونيو 2019 م من إسقاط طائرتين مسيرتين، أطلقتهما مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه الأراضي السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، انه تم اعتراض وإسقاط طائرة الأولى عند الساعة ( 20:40 ) من مساء اليوم، كما تم إسقاط الطائرة الثانية عند الساعة ( 21:06 ) من مساء اليوم الخميس .
وأكد ان الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
وقال المالكي "إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".