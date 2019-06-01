التحالف يكشف مصير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا «الحوثي» باتجاه المملكة

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم الخميس،20 يونيو 2019 م من إسقاط طائرتين مسيرتين، أطلقتهما مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، انه تم اعتراض وإسقاط طائرة الأولى عند الساعة ( 20:40 ) من مساء اليوم، كما تم إسقاط الطائرة الثانية عند الساعة ( 21:06 ) من مساء اليوم الخميس .

وأكد ان الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وقال المالكي "إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".