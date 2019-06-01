مستجدات شبوة.. مليشيات «النخبة» تجر أذيال الخيبة والهزيمة - إنتكاسة تاريخية ودرس قاسي لفصيل «آل زايد»

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 774

أجبرت قوات الشرعية مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2019 م مليشيات ما يسمى النخبة الشبوانية الانفصالية المدعومة من دولة الإمارات على مغادرة مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وأفادت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» بأن مغادرة مليشيات النخبة لمدينة عتق جاء عقب محاصرتها من قبل قوات الشرعية وسط المدينة.

وأوضحت المصادر على ان قوات الشرعية أنتشرت في مدينة عتق وأمنت المواقع التي كانت قد تمركزت فيها مليشيا قوات النخبة الانفصالية.

وكان مدير أمن شبوة قد حمل ميلشيات النخبة الشبوانية مسؤولية الأحداث بعد نقض اتفاق قضى بانسحابهم من مدينة عتق مساء أمس الأربعاء .