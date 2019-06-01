مستجدات شبوة.. مليشيات «النخبة» تجر أذيال الخيبة والهزيمة - إنتكاسة تاريخية ودرس قاسي لفصيل «آل زايد»

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أجبرت قوات الشرعية مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2019 م مليشيات ما يسمى النخبة الشبوانية الانفصالية المدعومة من دولة الإمارات على مغادرة مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
وأفادت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» بأن مغادرة مليشيات النخبة لمدينة عتق جاء عقب محاصرتها من قبل قوات الشرعية وسط المدينة.
وأوضحت المصادر على ان قوات الشرعية أنتشرت في مدينة عتق وأمنت المواقع التي كانت قد تمركزت فيها مليشيا قوات النخبة الانفصالية.
وكان مدير أمن شبوة قد حمل ميلشيات النخبة الشبوانية مسؤولية الأحداث بعد نقض اتفاق قضى بانسحابهم من مدينة عتق مساء أمس الأربعاء .