”مأرب“ تحتضن حدثا إجتماعيا هو الأول من نوعه.. برعاية ”الخضر“

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 601

تحتضن مدينة مأرب (شرقي اليمن)، أول عرس جماعي لعدد من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية.

العرس الجماعي، الذي سيقام في 25 يونيو/حزيران 2019م، ترعاه مجموعة ”محسن الخضر“ للتجارة والاستثمار تحت شعار ”نجاحنا في اسعاد مجتمعنا“.

ويعتبر هذا العرس الذي سيحتفل فيه 50 عروس وعريس، هو أول عرس جماعي تحتضنه مدينة الاصالة والتاريخ مأرب.

وأشاد عدد من الناشطين والشباب اليمنيين بمجموعة ”الخضر“، ودورها المستمر والرائد في العمل الانساني والمجتمعي.