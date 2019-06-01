الفنان عبدالمجيد عبدالله يكشف عن إصابته بمرض لا علاج له

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف المطرب السعودي "عبدالمجيد عبدالله"، تفاصيل أزمته الصحية التي مر بها مؤخرا، موضحا أنه يعاني من آلام الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، ومرض لا علاج له.

وأضاف المغني السعودي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كسرة روتين"، الذي يُقدمه المذيع "على نجم"، عبر إذاعة "مارينا إف إم"، أن الجهد الذي يبذله في الحفلات وتسجيل الأغاني أثر عليه، مشيرا إلى أنه يُعاني من مرض اسمه "مانير"، ليس له علاج، ويخص الأذن الداخلية.

وأشار إلى أن هذا المرض له أعراض عدة، حيث يُسبب الدوخة والغثيان في بعض الحالات، وهذه الأعراض تزداد في بعض الأوقات وتهدأ في بعضها الآخر، لكن المرض "تافه وليس مزعجا" على حد تعبيره.

وأكد "عبدالمجيد" أنه يُعاني من الدوار طوال الوقت، موضحا أن الأمر بسيط، حيث تلتهب الأذن ويأتي الدوار، ولا يستطيع الحركة مثل أي إنسان، لافتا إلى أنه راض بقضاء الله في الكبيرة والصغيرة.

وأضاف المغني السعودي أنه ابتعد طوال فترة مرضه عن الساحة الفنية والحفلات الغنائية، لكنه متواجد بطرح العديد من "الأغاني السينجل"، منها: "مثلك"، و"الله عليك".

وأوضح أنه سافر خلال الفترة الماضية، للتأكد من طبيعة المرض الذي يُعاني منه، واكتشف بالفعل أنه ليس له علاج، وعليه أن يتعايش معه، موضحا أنه من الممكن أن يكون جالسا مع أحد ويسقط فجأة بسبب التهاب أُذنه.

وخاض المغني السعودي رحلة علاجية بعد مروره بوعكة صحية، استدعت سفره خارج السعودية، وطلب الأطباء منه الراحة التامة والابتعاد كليا عن الغناء، حتى تعود حالته الصحية لوضعها الطبيعي، كما تم منعه من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

يُذكر أن "عبدالمجيد عبدالله"، أعلن عودته للغناء في الحفلات قريبا، مطمئنا جمهوره على حالته الصحية بعد رحلته العلاجية، وقال إنه ينسق مع شركة روتانا، من خلال مديرها التنفيذي "سالم الهندي" لإحياء عدد من الحفلات في مدن المملكة العربية السعودية.

وكتب "عبدالمجيد" تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "قريبا إن شاء الله سيكون التنسيق مع روتانا بإقامة حفلات في جدة، والرياض، والدمام، وباقي المناطق".