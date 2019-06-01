السعودية تدخل عهد الملاهي الليلية رسميا

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 82

أعلن ملهى "وايت دبي" العالمي افتتاح فرعه في مدينة جدة السعودية، الأربعاء، رغم الجدل الواسع الذي رافق موعد افتتاحه السابق الأسبوع الماضي وتسبب بتأجيله.

وقالت إدارة ملهى "وايت دبي" إن فرعها الجديد والأول في السعودية، سيفتتح أبوابه بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع.

وحددت إدارة الملهى في مدينة جدة مواعيد العمل بين الساعة التاسعة ليلا والثانية صباحا، بعد أن كانت مواعيد العمل السابقة التي تم الإعلان عنها بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحا.

وقال الملهى إنه يقدم خدمة العشاء وتدخين الشيشة لزبائنه؛ إذ لا تسمح القوانين المحلية ببيع أو تناول الخمور.

ولم يحدد "وايت جدة" إن كان سيقدم فقرات الملاهي الليلية المعروفة، كالرقص والموسيقى الصاخبة، والتي كانت السبب الرئيسي للاعتراضات على النادي الليلي بعد انتشار مقاطع فيديو لشبان وفتيات يرقصون داخله قبيل الافتتاح الرسمي، الأربعاء الماضي.

وأنهت هيئة الترفيه السعودية، الأسبوع الماضي، الجدل الواسع حول "وايت جدة"، وقالت إنها فتحت تحقيقا فوريا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي؛ كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الفعالية "كانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

وتابعت الهيئة قائلة إنها "تُعلن عن ذلك (الأمر) بشفافية للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع أي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

ولم تعلق إدارة ملاهي "وايت" على بيان الهيئة، قبل أن تعلن الثلاثاء افتتاح فرعها في السعودية.

كانت الإعلانات المتداولة عن "وايت جدة" تضمنت أنه لن يسمح في النادي الليلي بتقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد، وسُيمنع من هم دون الـ18 عاما من الدخول إليه.

وتشهد السعودية تحولات جذرية في بنيتها الاجتماعية منذ تولي "محمد بن سلمان" ولاية العهد عام 2017؛ حيث سمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها، في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.