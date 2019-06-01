صلاح ومحرز ضمن التشكيل الأفضل للأفارقة في تاريخ البريميرليغ

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن التشكيل الأفضل للاعبين الذين لعبوا من القارة الأفريقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وضمت القائمة ثنائي عربي هو المصري "محمد صلاح" نجم ليفربول وتشيلسي، والجزائري "رياض محرز" لاعب مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: "بروس جروبيلار" (ليفربول - ستوك سيتي).

خط الدفاع: "كولو توريه" (آرسنال - ليفربول) – "لوكاس رادبي" (ليدز يونايتد) – "لوران" (بورتسموث).

خط الوسط الدفاعي: "يايا توريه" (مانشستر سيتي) – "مايكل إيسيان" (تشيلسي).

خط الوسط الهجومي: "ساديو ماني" (ليفربول - ساوثهامبتون) – "أوكوشا" (بولتون) – "رياض محرز" (ليستر سيتي - مانشستر سيتي).

خط الهجوم: "محمد صلاح" (ليفربول - تشيلسي) – "ديديه دروغبا" (تشيلسي).

وتحتضن مصر منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، بمشاركة 24 منتخباً وفي فصل الصيف لأول مرة، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز.