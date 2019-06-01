قبل كان 2019.. مصر تعتذر للمغرب بسبب علم البوليساريو

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تقدمت اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 في مصر باعتذارها الرسمي للسلطات المغربية والاتحاد المغربي بسبب ظهور علم جبهة البوليساريو غير المعترف بها بالنسبة للمغرب على موقع حجز التذاكر "تذكرتي"، وأحد الفيديوهات الغنائية الدعائية للبطولة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أصدرته الخميس: "تقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية، دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة".

وأضاف البيان: "تؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشـقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العالقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة".

وتحتضن مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز.