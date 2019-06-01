أمير دولة خليجية يحتفل بعيد ميلاده مع 4 من الخادمات بقصره ..

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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حالة من الجدل أعقبت التداول الواسع لصورة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وهو يحتفل بعيد ميلاده مع 4 عاملات من الفلبين في قصره ، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الكويت، بردود متباينة.

وكان أمير الكويت قام بالاستجابة لطلب من خادمات يعملن في قصره، بإقامة حفل له بمناسبة عيد ميلاده التسعين.

وظهر الأمير في الصورة المتداولة وهو يقف وسط أربعة خادمات قيل إنهن يعملن في القصر لديه، وخلفه “كيكة” عليها صورته، بمناسبة الاحتفال.

ومن بين ردود الفعل، غرد الإعلامي الكويتي، مبارك الوقيان في حسابه على “تويتر” قائلا : “صاحب السمو أمير البلاد المُفدّى الشيخ صباح الأحمد وبكل تواضع ورقي يلبي طلب خادمات قصره بإقامة احتفالية مبسطة له بمناسبة عيد ميلاده”.

وأكمل الوقيان: “كم نحن فخورين بك يا أمير الإنسانية”، وأرفق صورة تجمع أمير الكويت مع الخادمات أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

كما علق المحامي الكويتي ومستشار وزير الدفاع الكويتي السابق ناصر الدويلة ،على صورة الأمير من خلال تغريدة في حسابه على “تويتر” حيث كتب قائلا: “ولا جدل ولاهم يحزنون أمير الكويت صور مع خدمه الخاص في بيته بين أحفاده وأهل بيته وهو إنسان في قمة التواضع ويحضر للأفراح و يتصور مع أي إنسان يريد أخذ سيلفي معه شيخنا غيركم”.

ومن الجهة المقابلة على بعض المدونين غير مرحبين بالصورة التي جمعت أمير البلاد بالخادمات، مشيرين إلى أنه لا يجب إظهار الشيخ صباح الأحمد بهذه الصورة مع الخادمات.