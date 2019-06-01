السعودية تعلن عن تغييرات كبرى في منح جوازات السفر في المملكة وتصاريح السفر

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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نشرت صحيفة سعودية تفاصيل ومعلومات عن تغييرات كبرى متعلقة بالحصول على تصاريح السفر أو إصدار جوازات السفر في المملكة العربية السعودية.

حيث نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرا حول نية المديرية العامة للجوازات في السعودية إصدار جملة تغييرات كبرى.

أوضحت أن تلك التغييرات، سيكون أبرزها استثناء موافقة ولي الأمر في إجراءات استخراج تصريح السفر، للمتزوج وعمره أقل من 21 عاما.

كما أكدت المصادر أنه لن يتمكن أحد من الحصول على تصريح سفر عن طريق استخدام بطاقة الهوية القديمة، في حال إتمام إجراءات تجديدها من دون استلامها، كون القديمة أصبحت لاغية بمجرد إنهاء اجراءات الجديدة ووجوب انتظار استلامها للسفر بها.

وشددت المصادر على أنه ينبغي ألا تقل صلاحية أي جواز سفر عن 3 أشهر، في حالة السفر إلى إحدى الدول العربية، و6 أشهر لبقية دول العالم.

كما كشفت المصادر عن إصدارها جملة جديدة من الإجراءات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة في إصدار جوازات أو تصاريح السفر.

كما قالت المصادر أيضا إنه ستسمح إدارة الجوازات بتسجيل أي "وافد"، تحت بند "خرج ولم يعد" بصورة آلية، من دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات، بعد مرور شهرين فقط من تاريخ انتهاء تأشيرة خروجه وعودته.

كما تشير التعليمات الجديدة على أي "وافد" يتم تسجيله تحت بند "خرج ولم يعد"، يمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، إلا إذا طالب صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

وأوضحت أنه يمكن إصدار تأشيرة "خروج وعودة" قبل نهاية صلاحية هوية أي مقيم أو وافد، ولكن هذا قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الهوية.