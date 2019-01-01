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السعودية توافق على الحوار مع قطر بشرط واحد

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أنه "لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها".

وأكد الجبير جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله: "العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام".

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، وتتهمها بدعم الإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار ، وهو ما تنفيه الدوحة .

 

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