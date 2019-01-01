فيسبوك يعرف حالتك الصحية الكشف عن السبب الحقيقي لخوف أمريكا من صواريخ إس-400 الكشف عن سبب امتناع أمير قطر تلبية دعوة الملك سلمان ؟ التحرش الجنسي يجبر فنانة خليجية على الاعتزال السعودية توافق على الحوار مع قطر بشرط واحد حزب الاصلاح يخسر قيادي بارز كان يشغل منصبا رفيعا مؤامرة وخطيئة كبرى والدماء ستسفك في جميع المحافظات - بن دغر يستنفر الشعب ويدعوه للتمرد ويفضح أبرز دولة في التحالف اردوغان يثير غضب نظام السيسي بتصريحات نارية ويتوعد بمحاكمة دولية محكة الجنايات الدولية تطالب بتسليم زعيم عربي لمحاكمته اطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء والتحالف يكشف اين سقط
أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أنه "لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها".
وأكد الجبير جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله: "العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام".
وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، وتتهمها بدعم الإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار ، وهو ما تنفيه الدوحة .