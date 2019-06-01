حزب الاصلاح يخسر قيادي بارز كان يشغل منصبا رفيعا

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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توفي قيادي بارز في حزب الاصلاح اليمني، اليوم الخميس ، في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت وسائل اعلام الحزب ان القيادي سيف محمد صالح الشرعبي، نائب رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، توفي صباح اليوم في مدينة تعز.

ونقلت عن مصادر في أسرة الشرعبي، أنه توفي بعد مرض عضال ألم به.

وشغل الشرعبي في العام 2006 منصب عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ورئيساً للجنة الأمنية فيها بموجب قرار جمهوري.