اردوغان يثير غضب نظام السيسي بتصريحات نارية ويتوعد بمحاكمة دولية

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اثارت تصريحات نارية قالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، حفيظة نظام السيسي في مصر .

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حول مصر، لا ترقى إلى مستوى التعليق الجاد عليها.

واعتبر أن تصريحات أردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بما وصفه بتنظيم الإخوان الإرهابي واحتضانه لنشر الفكر المتطرف الذي صاغته الجماعة ، حد تعبيره.

وكان الرئيس التركي أعلن، الأربعاء، أنه سيسعى إلى محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي قالت السلطات المصرية انه أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة الاثنين.

وقال أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي في اسطنبول: "مرسي لم يمت. لقد اغتيل". وأضاف: "نحن، باسم تركيا، سنتابع هذه القضية وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان محاكمة مصر أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة مرسي".

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من وصفه لمرسي بـ"الشهيد".