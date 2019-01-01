آخر تطورات الوضع في «شبوة» ومن يسيطر على «عتق» - عميد بارز يفاجئ مليشيات الامارات ومعسكر النخبة في مرمى مدفعية الجيش والمعارك تتجدد

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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باتت عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن) تحت سيطرة القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية ، بعد معارك عنيفة خلال الساعات الماضية مع مليشيات ما يسمى النخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي المدعومين من دولة الامارات.

وتجددت الاشتباكات في محافظة شبوة صباح اليوم الخميس بين القوات الحكومية ومليشيات النخبة الشبوانية ، فيما قصف الجيش يقصف معسكرا للمليشيات المتمردة في مفرق مصينعه ، ومنع الدخول والخروج من مدينة عتق.

وكانت القوات الحكومية افشلت امس الاربعاء محاولة المليشيات المتمردة اقتحام مطار عتق ، فيما عاودت قوات الشرعية الانتشار في المدينة.

وقال مصدر عسكري لموقع مأرب برس ان جميع مداخل مدينة عتق تحت سيطرة القوات الحكومية.

وفيما اشار المصدر الى اعطاب مدرعة تابعة للنخبة أمام مستشفى عتق ؛ اكد عدم تواجد اي قوات للنخبة داخل عتق، سوا مجاميع تحصنت داخل محكمة الاستئناف وفي مبنى يتبع الشباب والرياضة.

وكشف المصدر عن وقوع اسرى من قوات النخبة ، ووجود وساطة لاخراج المحاصرين داخل المحكمة الا ان القوات الحكومية تفاجئت - بحسب المصدر - بأن النخبة استقدمت تعزيزات، فمنعت القوات خروج العناصر المحاصرة داخل المحكمة.

ولفت المصدر ان الجيش استهدف بالمدفعية معسكر الشهداء الذي تتمركز فيه مليشيات النخبة والواقع شمال عتق.

*مدير شرطة شبوة

الى ذلك كشف مدير شرطة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول عن الجهة المتسببة في الاشتباكات التي حدثت مساء امس الأربعاء في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وقال الدحبول في تسجيل صوتي (استمع اليه مأرب برس) انه وبعد الاتفاق مع لجنة الوساطة على انسحاب النخبة من المدينة والعودة الى مواقعها قبل الانتشار، حتى عودة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو من سفره، تفاجئنا بعدد من العربات تستهدف مبنى الإدارة المحلية ومبنى الامن والنجدة واحتلال مبنى محكمة الاستئناف واطلاق النار على افراد الامن، في إشارة الى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات.

وأضاف الدحبول ان كل من يستهدف اخوانه وأهله سيلعنه التاريخ، سألا الله ان يصون شبوة وأهلها وان يحميها من الفتنة التي اريدت لها.

وكانت وسائل اعلام تابعة للانفصاليين اشاعت مقتل العميد الدحبول في المواجهات التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية .

*محافظ شبوة يعلن انهاء التوتر

وكان محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو اعلن إنهاء التوتر في عاصمة المحافظة "عتق" بعد أيام من التوتر والخلاف بين وحدات حكومية وقوات ما تسمى النخبة الشبوانية (مليشيا خارجة عن القانون).

ووجه محافظة شبوة التحية لكل أبناء المحافظة الذين تناسوا خلافاتهم ولبو نداء الحفاظ على السلم وذلك بعد انسحاب قوات النخبة الشبوانية من مواقع الاستحداثات الأخيرة في مدينة عتق.

وقال المحافظ في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر مساء الاربعاء ، إن الرهان على جر محافظة شبوة للعنف رهان خاسر فشبوة دائما تخيب امال الطامعين في سقوطها في مستنقعات الطامعين.