البيت الأبيض يعلق على قصف الحوثيين لهدف خطير ومهم بالسعودية

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال مسؤولون أمريكيون إنهم على علم بتقارير عن وقوع ضربة صاروخية استهدفت "بنية تحتية مهمة" في السعودية، من غير أن يدلوا بتفاصيل عن إضرار أو خسائر بشرية محتملة.

جاء ذلك بعد أن نقلت قناة "المسيرة" التلفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم أمس، إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان جنوب السعودية بصاروخ كروز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في السعودية.

وفيما لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية، أضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".

في الوقت الذي اعتبرت فيه ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن مثل هذه الهجمات "سبب كبير للقلق و(تعرض) أرواح بريئة للخطر".

وحملت واشنطن والرياض طهران مسؤولية شن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي وأربع سفن قبالة الإمارات الشهر الماضي بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط العالمية.