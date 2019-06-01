البيت الأبيض يعلق على قصف الحوثيين لهدف خطير ومهم بالسعودية العفو عن قاتل سعودي مقابل بناء مسجد أبواب الدم الخمسة.. صراعات خفية تنهش جسد الحوثيين 5 سنوات تحت وطأة الانقلاب.. صحافة اليمن تئن من جحيم الحوثي «الرباعية» تحدد في لندن موعداً نهائياً لتنفيذ اتفاق الحديدة تطورات عاجلة من «شبوة»..إنفجار الوضع عسكرياً وقيادات «النخبة» تحت رحمة قوات «الشرعية» نيران الجيش تحصد أرواح المليشيات.. هلاك قيادي «حوثي» بارز نكسة جديدة لفصيل «الإنفصاليين» بـ«شبوة» والمحافظ يغرد:«شبوة تخيب آمال الطامعين»- آخر التطورات «الحوثيون»يستكملون تضييق الخناق على منتسبي «الجيش» في مناطق سيطرتهم - إجراءات صادمة وتهديدات غير مسبوقة رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يعلن دعم محافظ ”سقطرى“ ويصدر توجيهات صارمة
في سابقة من نوعها، بادر مواطنًا سعوديًا إلى التنازل عن حقه في القصاص من قاتل أخيه، مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء من الغارمين. وذكرت صحيفة "سبق" أن مواطنا سعوديا في مدينة جدة، تنازل في بادرة حسن نية، عن حقه في القصاص من قاتل أخيه مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء من المغرمين.
وأوضحت الصحيفة أن علي الحبيشي الجهني، عفا عن القاتل "سلطان الميموني المطيري، المحكوم قصاصا في مدينة ينبع".
وذكر المصدر أن عددا من وجهاء المجتمع بذلوا "جهودا مضنية، في مقدمتهم الشيخ راشد الشلاش في الصلح والعفو، وذلك بمعاونة أهل الخير، وعلى رأسهم رجل الأعمال فيصل بن غالب الجعفري المطيري، والشيخ ضيف الله مفرح الهاملي، وسليمان طلق العزيزي، وطارق طلق العزيزي، وحمدان أبو زهير الثقفي".