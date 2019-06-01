تطورات عاجلة من «شبوة»..إنفجار الوضع عسكرياً وقيادات «النخبة» تحت رحمة قوات «الشرعية»

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تجددت المواجهات المسلحة قبل قليل في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن بين قوات الجيش الوطني ومليشيات "النخبة الشبوانية" المدعومة إماراتيا.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس»علي ان المواجهات اندلعت عقب رفض مليشيات "النخبة" الانصياع للاتفاق الذي قادته وساطة قبلية في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب المصادر فان المواجهات تركزت بجوار محكمة استئناف شبوة ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت المصادر على ان قوات الشرعية تحاصر عدد من قيادات ميليشيا النخبة الشبوانية" المحسوبة على ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" «الانفصالي» الذي تمولة الإمارات في وزارة الشباب والرياضة ومحكمة استئناف شبوه بالمحافظة.

وكانت وساطة قبلية قضت بانسحاب قوات النخبة وإنها حالة التوتر التي شهدتها المدينة نصت على أن تنسحب مليشيا النخبة من مدينة عتق إلى مواقعها السابقة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء نقل مأرب برس عن مصدر محلي في شبوة قوله ان توتر غير مسبوق تشهده شبوة بين قوات الجيش الوطني والنخبة الشبوانية لليوم الثاني على التوالي بعد انتشار النخبة بعتق ومحاولتها السيطرة على نقاط وحواجز أمنية تتبع القوات المشتركة التابعة للجنة الأمنية بالمحافظة.