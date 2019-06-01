نيران الجيش تحصد أرواح المليشيات.. هلاك قيادي «حوثي» بارز

الخميس 20 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لقي قيادي حوثي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع بعد معارك عنيفة شهدتها مديرية قعطبة غرب المحافظة.

وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي البارز أبو محمد القحيم قتل بنيران الجيش الوطني بجبهة حجر بمديرية قعطبة.

وبحسب المصادر فقد قتل القحيم مع عشرين مسلحاً حوثياً، فيما جرح آخرون.

وأضافت المصادر أن مصرع القيادي القحيم ضربة كبيرة للمليشيا حيث يعد من القيادات الحوثية المتشددة في مديرية القفر ومحافظة إب ككل ويشغل مدير ادارة أمن منطقة ربابة بمديرية القفر.

ويأتي مصرع القحيم بعد أيام قليلة من مقتل القيادي الحوثي سنان القحيف المكنى أبو سليم والذي كان يقود مجموعات كبيرة من مقاتلي مليشيا الحوثي في محافظة الضالع وهو شقيق مشرف المليشيا الحوثية في مديرية القفر المدعو أبو الحسن وينتمي إلى منطقة بني سبأ بمديرية القفر شمال محافظة إب.