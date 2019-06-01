نكسة جديدة لفصيل «الإنفصاليين» بـ«شبوة» والمحافظ يغرد:«شبوة تخيب آمال الطامعين»- آخر التطورات

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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انسحبت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء 10 يونيو2019 م ، من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة (جنوبي اليمن)، بناء على وساطة قبلية.

ونقلت قناة "يمن شباب "عن مصادر إن وساطة قبيلة نجحت في إزالة التوتر ونزع فتيل الأزمة بين النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات والسلطة المحلية في محافظة شبوة.

وأكدت المصادر أن قوات النخبة الشبوانية التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي انسحبت من مدينة عتق إلى أماكنها السابقة.

وذكرت أنه تم الاتفاق على عودة الأمور إلى ما كنت عليه، وأن تتولى الشرطة المحلية مهمة الأمن في المدينة.

في السياق قال محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو في تغريدة على حسابه بتويتر،:"نكرر القول دائما أن الرهان على جر شبوة للعنف رهان خاسر".

وأضاف، شبوة دوما تخيب آمال الطامعين في سقوطها في مستنقعات العنف، التحية لكل أبناء شبوة الذين يتناسون خلافهم ويلبون النداء ويتحدون لصيانتها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء نقل مأرب برس عن مصدر محلي في شبوة قوله ان توتر غير مسبوق تشهده شبوة بين قوات الجيش الوطني والنخبة الشبوانية لليوم الثاني على التوالي بعد انتشار النخبة بعتق ومحاولتها السيطرة على نقاط وحواجز أمنية تتبع القوات المشتركة التابعة للجنة الأمنية بالمحافظة.