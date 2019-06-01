«الحوثيون»يستكملون تضييق الخناق على منتسبي «الجيش» في مناطق سيطرتهم - إجراءات صادمة وتهديدات غير مسبوقة رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يعلن دعم محافظ ”سقطرى“ ويصدر توجيهات صارمة تحذيرات من كارثة تهدد أطفال السعودية والمخاطر تفوق أمريكا بـ20 ضعفا انذار أمريكي جديد بشأن عملاق الصين .. هواوي الحكومة الألمانية تصدم نظام السيسي وتوجه له طلبا غير متوقع وتتواصل مع أسرة الرئيس مرسي بعد ساعات من انطلاق عملية تحرير المحافظة.. قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في البيضاء وقائد المحور يصدر توجيهات صارمة اللواء سلطان العرادة يستقبل واحدة من أشهر وأهم المنظمات الدولية .. والاتفاق على أفاق جديدة من التعاون ”العرادة“ يبحث مع ”صنعاء“ 3 ملفات هامة في دولة خليجية خادمة تصور الزوجة وبناتها عُراة وتسربها توقف كآفة الانشطة المصرفية في العاصمة صنعاء وشركات الصرافة تُغلق أبوابها.. لماذا؟
أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاربعاء 19 يونيو/حزيران، دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي لإجراءات سلطات سقطرى الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وامن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وفي اتصال هاتفي أجراه بمحافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية، وجه رئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة.
وأشاد معين عبدالملك، بما يبديه أبناء سقطرى من تعاون وفاعلية في دعم إجراءات قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن و الاستقرار.
ولفت الى ان محافظة ارخبيل سقطرى كانت وستظل نموذجا مشرفا للتعايش والتعاطي مع الاختلافات بروح المسؤولية.
ووجه محافظ سقطرى وقياداتها، بمضاعفة الجهود لتطبيع الأوضاع في الأرخبيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مجددا دعم الحكومة للسلطة المحلية وقيادتها والحرص الكامل على تحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.
واستمع رئيس الوزراء من محافظ سقطرى والمسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية، الى إحاطة شاملة حول الأوضاع في المحافظة بمختلف جوانبها، بما في ذلك الإشكالات الأخيرة والخطوات التي تمت لتجاوزها.
وامس الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية، وقوات من الحزام الأمني الموالي للامارات، في محافظة أرخبيل سقطرى، حاولت السيطرة على ميناء سقطرى.