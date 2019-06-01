بعد ساعات من انطلاق عملية تحرير المحافظة.. قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في البيضاء وقائد المحور يصدر توجيهات صارمة

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء 19 يونيو/حزيران، تقدما كبيرا وسيطرت على عدد من المواقع والتباب بجبهة ”قانية“ بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي.
مصدر عسكري قال لـ”مأرب برس“، ان قوات الجيش الوطني سيطرت على المرتفعات الفاصلة بين منطقتي ”حوران“ و”قانية“.
كما سيطرت القوات على مواقع المليشيا المطلة على ”اليسبل“ بمنطقة ”الوهبية“، بحسب المصدر العسكري الذي أكد تمكن الجيش الوطني من الوصول الى وادي ”عبل“، من جهة الميسرة.
طيران التحالف العربي بدوره، شن عدة غارات جوية استهدف موقع ”الشبكة“، واسفرت عن تدمير اليات ومعدات لمليشيا الحوثي الانقلابية كانت في الموقع.
وانطلقت، اليوم الاربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة، بدعم واسناد من طيران التحالف العربي، وبمشاركة عدد من الوحدات العسكرية من مختلف الألوية.
محافظ البيضاء قائد محور البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، وجه الالوية والكتائب ورجال المقاومة والقبائل، المشاركين في العملية، بعدم استهداف من لا يحمل السلاح، محذرا من اقتحام المنازل او الاستيلاء على الاموال العامة او الخاصة.