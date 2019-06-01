اللواء سلطان العرادة يستقبل واحدة من أشهر وأهم المنظمات الدولية .. والاتفاق على أفاق جديدة من التعاون

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد اليوم رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ان مأرب مثلت هدفا استراتيجيا في خطة المنظمة لهذا العام من خلال مجموعة من التدخلات الانسانية التي لها معنى والتي ترغب بتنفيذها بالمحافظة بالتنسيق والشراكة مع السلطة المحلية.

جاء هذا خلال بحث السلطة المحلية بمحافظة مأرب مع المنظمة الدولية للصليب الاحمر، التعاون والشراكة في المجال الانساني وتوسيع الشراكة والتدخلات الانسانية للمنظمة لتغطية جزءا من الاحتياجات الانسانية الملحة.

وناقش الاجتماع برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة مع البعثة الدولية للصليب الاحمر التي تزور المحافظة حاليا برئاسة رئيس البعثة في اليمن روخنش تاين، التدخلات الانسانية في للصليب الاحمر في مجالات التوعية والمياه والصحة والاغاثة والايواء، وامكانية توسيع التدخلات لتشمل مجالات انسانية مثل التعليم والبنى التحتية لمساندة السلطة المحلية لمواجهة التحديات التي تقف امامها للرفع من مستوى الخدمات العامة لتستوعب الزيادة الكبيرة في اعداد النازحين وتستجيب للحد المعقول من احتياجاتهم الانسانية.

وتطرق المحافظ للتحديات والصعوبات التي تواجهها مأرب في ظل استمرار موجات النزوح الى المحافظة التي استقبلت خلال السنوات الماضية اعداد كبيرة مثلت ضغوطا على الخدمات العامة والاساسية المتدنية والمقدمة في المحافظة والتي كانت مخططة لبضعة الاف من السكان، وهو ما مثل تحديا للسلطة المحلية في العمل على رفع مستوى هذه الخدمات في اطار الامكانيات المحدودة لتقديم خدمات مقبولة للمواطنين والنازحين على حد سواء، ومواجهة الاعباء سواء في الصحة و التعليم و الامن و الايواء و الاغاثة او غيرها.

واعرب العرادة عن امله في ان تكون هذه الزيارة فاتحة لدور انساني اكبر لهذه المنظمة في المحافظة بعد ان لمست البعثة بنفسها ورأت بام عينيها جانبا من حجم النازحين في بعض المخيمات التي زارتها.