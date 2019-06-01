”العرادة“ يبحث مع ”صنعاء“ 3 ملفات هامة

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ناقش محافظا مأرب اللواء سلطان العرادة، وصنعاء عبدالقوي شريف، الاربعاء 19 يونيو/حزيران، التنسيق بين السلطة المحلية في المحافظتين في ملفات النازحين، والامن، ومكافحة التهريب.
وخلال اللقاء اكد الجانبان على تشابك هذه القضايا بين المحافظتين في ظل استمرار النزوح والمهجرين من محافظة صنعاء هربا من بطش مليشيا الانقلاب الحوثية.
وأشار اللقاء الى الدور الكبير لمحافظة مأرب بموقعها الجغرافي في دعم جهود تحرير ما تبقى من محافظة صنعاء.
كما تم بحث تعزيز التنسيق الامني في متابعة المطلوبين ومكافحة التهريب خاصة للمخدرات والسلاح لمليشيا الحوثي بصنعاء.