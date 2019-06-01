في دولة خليجية خادمة تصور الزوجة وبناتها عُراة وتسربها

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدمت خادمة آسيوية تعمل لدى عائلة في الإمارات على تصوير ربة المنزل وبناتها داخل المنزل عراة وبملابسهن الخاصة المنزلية دون علمهن ثم إرسالها لصديقها لمشاهدتها.

وتفصيلاً، ساور صاحبة المنزل شك تجاه سلوك خادمتها بعدما رأتها ترفع هاتفها كل حين خلال أداء الأعمال المنزلية خاصة في غرف النوم والمجلس، فقررت كشف أمرها.

وفتشت صاحبة المنزل هاتف الخادمة عندما غفلت عنه بسبب انشغالها، لتصاب بصدمة كبيرة حين وجدت صورها هي وبناتها بملابس المنزل في أوضاع مختلفة.

وذكرت صاحبة المنزل أن الخادمة كانت تصورها وترسل تلك الصور والمقاطع إلى صديقها الذي ينحدر من جنسية آسيوية ليشاهدها، وكان يتردد على المنزل ذاته، حسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وفي المحكمة، لم تنكر الخادمة التهم إلا أنها ظلت صامتة دون أن تقدم أي مبرر لفعلتها، وقالت إنها على علاقة مع صديقها الذي كان يدخل المنزل قاصدًا غرفتها بين الحين والآخر.

من جهتها، أجلت محكمة الجنايات في الفجيرة الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.