توقف كآفة الانشطة المصرفية في العاصمة صنعاء وشركات الصرافة تُغلق أبوابها.. لماذا؟

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شكا سكان محليون في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران، من اغلاق شركات الصرافة أبوابها منذ صباح اليوم.

مصادر مصرفية قالت لـ”مأرب برس“، ان اغلاق شركات الصرافة تم استجابة لدعوة جمعية الصرافين التي دعت مكاتب الصرافة إلى إغلاق أبوابها ووقف كافة الأنشطة المصرفية حتى إشعار آخر.

وأكدت ان هذه الخطوة احتجاجاً على التدخلات وتضارب التوجيهات بين البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن، مؤكدة استمرار الإضراب الشامل لكافة منشأت وشركات الصرافة، حتى الاستجابة لمطالبهم من قبيل أطراف النزاع في اليمن.

وقالت جمعية الصرافين في بيان لها، اطلع عليه ”مأرب برس“، ”ان إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني ( صنعاء وعدن ) زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي“.



ودعت الجمعية الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني.