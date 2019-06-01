صاروخ يستهدف مؤسسات نفطية في دولة تعد ثاني منتج للنفط في العالم

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استهدف صاروخ أطلق الأربعاء، مؤسسات نفطية أجنبية في مدينة البصرة العراقية، في اليوم الثاني من تهديدات مماثلة.

ويعتبر العراق حاليا خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقالت الشرطة العراقية إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة، جنوب البلاد، في وقت مبكر الأربعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

وكانت قاعدة عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في الموصل، تعرضت لهجوم صاروخين، من جهات مجهولة.

فقد أفاد بيان للجيش العراقي بأن صاروخا سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل بشمال البلاد في وقت متأخر الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. وقال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى.

وقال القائد العسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة.

وقالت مصادر أمنية بشكل منفصل إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على القاعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ هذا الأسبوع.