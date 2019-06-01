انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة إستراتيجية من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أطلقت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء (وسط اليمن) من سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية.



ونقلت وكالة "الاناضول" عن مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في محافظة البيضاء عارف العمري قوله "إن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم (الأربعاء) لتحرير المحافظة من الحوثيين".



وأوضح العمري "أن وحدات عسكرية من مختلف الألوية تشارك في العملية، بمساندة ودعم من طيران التحالف العربي، انطلاقا من محافظة مأرب شرقي البلاد".



وذكر بأن الجيش حقق انتصارات مع انطلاق المعركة، دون مزيد من التفاصيل.

وتكمن أهمية واستراتيجية محافظة البيضاء ، كونها تحد 8 محافظات يمنية، تقع عدد منها تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ،و يسيطر الحوثيون على مركز المحافظة ومديريات أخرى منذ مطلع العام 2015.

كما تكمن أهمية المحافظة ايضا في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين.