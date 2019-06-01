السوشيال ميديا تنقلب على صلاح بسبب محمد مرسي

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتقادات واسعة تعرض لها اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم تعليقه على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجم ليفربول، خاصة وأنه فعال ونشط وكثير التفاعل بالصور والمنشورات في كل الأحداث الجارية.

وقارن نشطاء السوشيال ميديا بين أشهر لاعبين في مصر محمد صلاح، ومحمد أبو تريكة الذي سرعان من نعي الرئيس الراحل على صفحته الشخصية مما لاقى إعجاب الكثيرين من المتابعين، والتعجب من سكوت صلاح على خبر وفاة مرسي.

حيث كتب اللاعب المصري السابق والخبير الرياضي الشهير محمد أبو تريكة على حسابه بموقع تويتر "رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته".

الانتقادات التي طالت محمد صلاح استغربت من ظهور الأخير بجانب الرئيس السيسي ومعه أكثر من مرة، وامتناعه في المقابل عن التعليق حول الأحداث التي تشهدها بلده مصر من إعدامات وصولًا لوفاة الرئيس مرسي.

وعلى الرغم من محاولة صلاح إبراز صورة اللاعب البعيد عن السياسة؛ إلا أن قبوله لدعوة السيسي وأخذ صورة معه، أثار غضب الكثيرين الذين يرون السيسي رجل انقلاب أطاح بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي، ومن ثم استولى على السلطة واعتَقل وأعدم.

يجدر بالذكر أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي وافته المنية مساء الاثنين الماضي، خلال جلسة محاكمته في العاصمة المصرية القاهرة، وتم دفنه فجر الثلاثاء سرًّا كما تم منع عائلته من إقامة عزاء له، خوفًا من حدوث تظاهرات أو احتجاجات.