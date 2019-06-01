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رعشة شديدة تصيب ميركل عند استقبالها رئيس هذه الدولة – فيديو

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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لم تستطع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن تخفي رعشتها أمام عدسات المصورين خلال لقائها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويظهر مقطع الفيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، حيث تبدأ ميركل فجأة بالارتعاش وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها.

وكان الرئيس الأوكراني إلى ألمانيا في زيارة ليوم واحد التقى خلالها بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. لبحث آفاق جديدة بين البلدين.

 

 
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