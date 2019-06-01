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لماذا قررت السعودية وقف إصدار تأشيرات العمرة؟

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات.

ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات ابتداء من يوم الاثنين 17 يونيو 2019.

وأكدت أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء 2 تموز 2019.

وأعربت عن أملها أن يلتزم الجميع بمراعاة متابعة المعتمرين القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم فور انتهاء البرنامج.

ولم تذكر وزارة الحج والعمرة السعودية أسباب إيقاف إصدار تأشيرات العمرة.

 

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