وداعا لسرقة الهاتف.. تقنية غير مسبوقة لكشف اللصوص

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 427

توصلت شركة "إريكسون" السويدية، لتطوير تقنية "غير مسبوقة" لحماية الهواتف من السرقة في الأماكن العامة.

قدمت الشركة براءة اختراع تحمل اسم "الاحتكاك الكيفي"، وتعتمد على رصد أجهزة الاستشعار المدمجة في الجهاز لطريقة التقاطه، إذ يكون من السهل على المستخدم التقاط الجهاز مستخدما راحة يده، بينما يعجز اللص عن التمسك بالهاتف إذا التقطه من جيب المستخدم بأطراف أصابعه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعمل "إريكسون" على تزويد هواتفها بحساسات متطورة، تستطيع رصد اللصوص وتفعيل وضع حماية ذاتية.

وسيعمل وضع الحماية الذاتية على هز الهاتف بسرعة، مما يصعب على اللص التمسك بحواف الهاتف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ما يقدر بـ 446 ألف عملية سرقة للهواتف الذكية في إنجلترا وويلز خلال عام 2016.

وغالبا ما تتم عمليات السرقة، بلجوء اللصوص لطريقة انشل أو انتزاع الهواتف من أيدي المستخدمين أثناء ركوب الدراجات النارية.

ولكن ليس من المعروف متى سيتم تشغيل الميزة للهواتف التي تباع في المتاجر.