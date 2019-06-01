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مكاشفة جريئة من هادي ينتظرها الشعب وتصريح ناري يعتبر سقطرى محافظة خاضعة للاحتلال الاماراتي

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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اعتبر وزير في الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء ، الوجود الإماراتي في محافظة سقطرى، احتلال متكامل الأركان.

وتشهد سقطرى توترا غير مسبوقا بعد تحركات اماراتية خطيرة للسيطرة على المواقع والمقار السيادية في الجزيرة.

ودعا وزير الدولة اليمني وامين العاصمة ، عبد الغني جميل ،الرئيس هادي لمكاشفة الشعب بشأن احتلال الجزر والموانئ.

وامس اعلن محافظ سقطرى رمزي محروس احباط محاولة مليشيات تدعمها الامارات للسيطرة على ميناء ارخبيل سقطرى .

واكد المحافظ في بلاغ صحفي صادر عن السلطة المحلية (اطلع عليه مأرب برس) ان الوضع تحت السيطرة وان العناصر التي هاجمت الميناء فرت هاربة.

 

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