رعشة شديدة تصيب ميركل عند استقبالها رئيس هذه الدولة – فيديو لماذا قررت السعودية وقف إصدار تأشيرات العمرة؟ وداعا لسرقة الهاتف.. تقنية غير مسبوقة لكشف اللصوص مكاشفة جريئة من هادي ينتظرها الشعب وتصريح ناري يعتبر سقطرى محافظة خاضعة للاحتلال الاماراتي «البيت الأزرق» يعلن عن زيارة «بن سلمان» لأول مرة الاعلان عن قرار عربي يمثل ضربة موجعة للحوثي اردوغان يفجر مفاجئة حول وفاة الرئيس مرسي امريكا تمنح السعودية نصرا جديدا يتعلق بحرب اليمن تطورات خطيرة ومعركة شرسة ولجنة وساطة - الشرعية تلقن الامارات هزيمتين موجعتين وتستنفر قواتها وتعلن حالة الطوارئ هجوم حوثي يستهدف المملكة والتحالف يكشف التفاصيل
اعتبر وزير في الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء ، الوجود الإماراتي في محافظة سقطرى، احتلال متكامل الأركان.
وتشهد سقطرى توترا غير مسبوقا بعد تحركات اماراتية خطيرة للسيطرة على المواقع والمقار السيادية في الجزيرة.
ودعا وزير الدولة اليمني وامين العاصمة ، عبد الغني جميل ،الرئيس هادي لمكاشفة الشعب بشأن احتلال الجزر والموانئ.
وامس اعلن محافظ سقطرى رمزي محروس احباط محاولة مليشيات تدعمها الامارات للسيطرة على ميناء ارخبيل سقطرى .
واكد المحافظ في بلاغ صحفي صادر عن السلطة المحلية (اطلع عليه مأرب برس) ان الوضع تحت السيطرة وان العناصر التي هاجمت الميناء فرت هاربة.