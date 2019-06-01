«البيت الأزرق» يعلن عن زيارة «بن سلمان» لأول مرة

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تقرر أن يقوم ولي العهد السعودي بزيارة إلى إحدى الدول، التي لم يزرها ولي عهد السعودية منذ 1998.
وأعلن المكتب الرئاسي الكوري — البيت الأزرق، اليوم الأربعاء، أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
ولم يزر ولي عهد السعودية كوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بزيارة البلاد.
ويعقد محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الكوري مون جيه —إن، خلال الزيارة التي ستستمر يومين.
ويناقش الزعيمان خلال محادثاتهما سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع.
تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.