الاعلان عن قرار عربي يمثل ضربة قاصمة للحوثي عاجل : اردوغان يفجر مفاجئة حول وفاة الرئيس مرسي امريكا تمنح السعودية نصرا جديدا يتعلق بحرب اليمن تطورات خطيرة ومعركة طاحنة ولجنة وساطة - الشرعية تلقن الامارات هزيمتين موجعتين وتستنفر قواتها وتعلن حالة الطوارئ هجوم حوثي يستهدف المملكة والتحالف يكشف التفاصيل غريفيث والعودة إلى المسار الصحيح للسلام نتنياهو يكشف عن علاقات إسرائيلية مخفية مع الكثير من الزعماء العرب يمنيون يشتكون من الكلاب الضالة وسط تجاهل السلطات أمر ملكي وتوجيه أميري خاص للسعوديين في هذه المناطاق رسميًا.. ليفربول يعلن إعارة لاعبه
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء ، ان مرسي قتل في السجن، خلافا للرواية المصرية الرسمية التي تحدثت عن وفاته اثر نوبة اغماء مفاجئة اثناء جلسة محاكمته الاثنين الفائت .
واكد أردوغان في تصريحات -تابعها مأرب برس قبل قليل- ان مرسي لم يمت بأجله بل قتل في السجن .
واشار الى انه سيحمل قضية مرسي إلى قمة العشرين في أوساكا.
وكان اردوغان اول زعيم دولة في العالم يعزي في وفاة مرسي ووصفه بالشهيد ، كما شارك في صلاة الغائب التي اقيمت في جميع مساجد تركيا الرئيسية.
ودفن مرسي امس الثلاثاء بحضور عدد من افراد اسرته فقط ولم تسمح السلطات المصرية اقامة مراسيم تشييع لجثمانه.