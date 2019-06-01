عاجل : اردوغان يفجر مفاجئة حول وفاة الرئيس مرسي

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء ، ان مرسي قتل في السجن، خلافا للرواية المصرية الرسمية التي تحدثت عن وفاته اثر نوبة اغماء مفاجئة اثناء جلسة محاكمته الاثنين الفائت .

واكد أردوغان في تصريحات -تابعها مأرب برس قبل قليل- ان مرسي لم يمت بأجله بل قتل في السجن .

واشار الى انه سيحمل قضية مرسي إلى قمة العشرين في أوساكا.

وكان اردوغان اول زعيم دولة في العالم يعزي في وفاة مرسي ووصفه بالشهيد ، كما شارك في صلاة الغائب التي اقيمت في جميع مساجد تركيا الرئيسية.

ودفن مرسي امس الثلاثاء بحضور عدد من افراد اسرته فقط ولم تسمح السلطات المصرية اقامة مراسيم تشييع لجثمانه.