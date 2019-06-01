هجوم حوثي يستهدف المملكة والتحالف يكشف التفاصيل

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض، الأربعاء، طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها.

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه المملكة السعودية.

كما أكد التحالف أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.

وأوضح أن الطائرة بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي للمملكة.

وأضاف "أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية و الطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.