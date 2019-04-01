نتنياهو يكشف عن علاقات إسرائيلية مخفية مع الكثير من الزعماء العرب

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بوجود "علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب"، معلنا أن الإسرائيليين سيشاركون في المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عقده في البحرين في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، والذي يُوصف بأنه المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية المنتظرة التي تُعرف بـ"صفقة القرن".

وقال نتنياهو: "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية". وأضاف: "سيعقد قريبا مؤتمر مهم في البحرين، نرحب به كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة". وتابع بالقول: "إسرائيليون سيحضرون هذا المؤتمر بطبيعة الحال".



كما أعلن نتنياهو أنه "سيعقد في بداية الأسبوع المقبل في القدس لقاء تاريخي غير مسبوق، سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي". وقال: "هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة"، وفقا لما جاء على حسابه بفيسبوك.

وكان نتنياهو قال، في تصريحات الإثنين، إن "إسرائيل تقف في نفس الخندق مع الولايات المتحدة ومع دول عربية معتدلة ومع دول أخرى ضد العدوان الإيراني. وأضاف: ""إلى جانب اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن، نوطد بشكل غير مسبوق علاقاتنا مع دول أخرى في العالم العربي والإسلامي. هذه الدول تدرك أكثر فأكثر أن إسرائيل ليست عدوها، بل العكس، أن إسرائيل هي حليف متين وثابت يود أن يضمن معها مستقبل المنطقة".