يمنيون يشتكون من الكلاب الضالة وسط تجاهل السلطات

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- العربي الجديد

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يشكو سكان مدينة صنعاء من عودة انتشار الكلاب الضالة في شوارع وأحياء أمانة العاصمة، أخيراً، في ظل تجاهل السلطات المحلية.

وقالت المواطنة نجاة قاسم، وهي من سكان صنعاء، إنها فوجئت، قبل أيام، بدخول مجموعة من الكلاب إلى فناء المنزل، وأضافت لـ"العربي الجديد": "استنجدنا بالجيران، بعد هجوم أحد الكلاب على إحدى شقيقاتي، ولولا تدخلهم لإنقاذها في الوقت المناسب لكان وضعها سيئاً للغاية". مشيرة إلى أن شقيقتها تعرّضت للعضّ وبعض الخدوش البسيطة في أنحاء مختلفة من جسدها، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الأدوية الخاصة بداء الكلب "كانت غير متوفرة، واضطررنا إلى شراء جرعة من إحدى الصيدليات الخاصة". داعية السلطات الصحية إلى توفير لقاح داء الكلب في المستشفيات والمراكز الحكومية، كما كان في السابق.

من جانبه، طالب المواطن محمد ضبعان، وهو من سكان منطقة الحصبة شمال غرب صنعاء، السلطات المحلية في أمانة العاصمة باستمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة التي انتشرت بشكل لافت في الشوارع والأحياء.

وقال ضبعان لـ"العربي الجديد" إن "السلطات المحلية في صنعاء نظمت قبل أشهر حملة للقضاء على الكلاب الضالة، ما أدى إلى انخفاض أعدادها، إلا أن الحملة توقفت لتعود الكلاب مجدداً إلى الانتشار".

وأضاف ضبعان: "الكلاب الضالة عادت مجدداً بأعداد كبيرة للغاية هذه الأيام، بعدما كان السكان قد اطمأنوا خلال الأشهر الماضية بعد نزول حملات لمواجهتها". مشيراً إلى أن هجمات الكلاب الضالة على المواطنين في منطقته تتكرّر بشكل مستمر.

إلى ذلك، كشف تقرير صحي صادر عن إدارة الترصد الوبائي، في مكتب الصحة بصنعاء، عن تسجيل تسع حالات مشتبه في إصابتها بداء الكلب، يوم أمس الإثنين فقط، في المستشفى الجمهوري الحكومي، بعد تعرضها لهجوم من الكلاب الضالة.

وبحسب وزارة الصحة والسكان في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس داء الكلب بلغت 6943 شخصاً، توفيت منها 18 حالة خلال 2018.