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أمر ملكي وتوجيه أميري خاص للسعوديين في هذه المناطاق

الأربعاء 19 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - مأرب
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بناء على توجيهات ملكية وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أمانة المنطقة وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لـ"ذوي الشهداء والمصابين" خلال شهر من الآن.

وبحسب الحساب الرسمي للإمارة على "تويتر" بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية: "بناء على حرص القيادة الرشيدة، الأمير تركي بن طلال يوجه أمانة عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية أصدرت بيانا بداية الشهر الحالي، أكدت فيه على إعلان أمانة منطقة عسير وبعض البلديات التابعة لها عزمها إرجاء قرعة علنية لصرف منح "الشهداء" والمصابين، بناء على الأمر الملكي رقم 36/م،

وبناء على توجيه أمير منطقة عسير بسرعة تنفيذ منح هذه الفئة جميعا، بحسب صحيفة "عاجل".

وأشارت الوزارة أنه على المستفيدين، أصحاب الملفات المكتملة بياناتهم والصادرة لهم الموافقة من مراجعهم، والموجه عليها من وزارة البلديات مراجعة البلديات التي تقدموا عليها في اليوم والتاريخ المحدد لإجراء القرعة العلنية.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المستفيدين والذين تقدموا لأمانة منطقة عسير، فسيكون إجراء القرعة في الساحة الشعبية بجوار جوازات منطقة عسير.

 

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